Der Osterhase bringt´s persönlich vor die Haustür

Mit ihrem originellen Sortiment hat sich Iris Kastner in der Mariahilferstraße eine treue Stammkundschaft erarbeitet. Ins „Kwirl“ geht, wer nachhaltiges, kluges und originelles Design sucht. Das fällt im Moment flach, das Geschäft hat natürlich geschlossen. Doch an guten Ideen mangelt es Iris Kastner auch in Notzeiten nicht. Für das Osterfest hat sie nun ein besonderes Geschenke-Service ins Leben gerufen.