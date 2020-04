Produktion bei Felix Austria auf Maximum

Zu einem heiß begehrten Gut sind Konserven in der Corona-Krise geworden. Die Menschen bunkern zuhause lang haltbare Lebensmittel und greifen dabei besonders gerne zum Eingemachten. Das spürt auch die Firma Felix Austria in Mattersburg. Vor allem Sugos und Fertiggerichte wie Gulasch und Chilli finden im Einzelhandel reißenden Absatz. „Um der stark gestiegenen Nachfrage in einzelnen Bereichen nachzukommen, haben wir unsere Produktionskapazitäten in diesen Segmenten auf das Maximum erhöht. Unsere Mitarbeiter leisten hier gewaltige Arbeit um die Warenversorgung sicherzustellen“, sagt Geschäftsführer Peter Buchauer.