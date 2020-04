„Jetzt krank zu werden, wäre ein Riesenproblem“

„Habe Freunde, die nicht wissen, ob sie weiter in die Arbeit gehen“

Manche Praxen hätten möglicherweise nicht rechtzeitig Material bestellt, aber viele würden wochenlang auf Lieferungen von Schutzmaterial warten. Und deshalb muss das Personal sich selbst in Gefahr bringen: „Ich habe Freunde, die sagen, sie wissen nicht, ob sie weiter in die Arbeit gehen. Sie haben Familie zu Hause und Eltern, die sie versorgen müssen.“