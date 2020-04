Kontaktbeschränkungen in Deutschland bis 19. April

Die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise gelten in Deutschland bis mindestens zum 19. April. Das teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch nach einer Telefonkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder mit. Am Dienstag nach Ostern wollen sie demnach gemeinsam die Lage neu bewerten.