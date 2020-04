Tirol setzt das Fahrverbot für Lkw weiterhin aus

„Oberste Priorität hat die Versorgungssicherheit in Tirol, aber natürlich auch in unseren Nachbarstaaten Deutschland und Italien. In enger Abstimmung mit dem österreichischen Bundesministerium und den zuständigen ausländischen Behörden ist diese Verlängerung gelungen“, sind sich Platter und Felipe einig. Das bedeutet, dass Schwerfahrzeuge weiterhin auch am Wochenende auf der A12 Inntalautobahn und der A13 Brennerautobahn fahren dürfen. Das Sektorale Fahrverbot ist von dieser Ausnahmebestimmung ebenso wenig betroffen wie das Lkw-Nachtfahrverbot.