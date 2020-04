Corona: Stellen Sie Ihre Frage an die Experten!

Aufgrund des Ausnahmezustands, in dem sich Österreich gerade befindet, wird es am Mittwochabend um 19 Uhr wieder eine Sonderausgabe von #brennpunkt geben. Moderatorin Katia Wagner wird den Biochemiker Norbert Bischofberger, Volksanwalt Werner Amon, den Leiter des Wirtschaftsservice der Wirtschaftskammer Wien, Helmut Mondschein, und einen Vertreter der Österreichischen Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) in Einzelinterviews mit Fragen zur Corona-Krise konfrontieren. Und die Fragen stellen wie immer Sie, liebe krone.at-User!