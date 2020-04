Steirische Gamer als „Corona-Forscher“

Die Idee ist denkbar einfach und trägt den Namen „Folding@home“. Sie stammt von der University of Stanford und soll Rechenleistung auf der ganzen Welt verbinden um schnell einen Impfstoff gegen das Virus zu finden. „Es soll Momente geben, in denen Gamer nicht gerade am PC sitzen.“ schmunzelt Swatek, „Diese Momente sind es, in denen die Forschung die ungenutzte Rechenleistung verwenden kann, um komplexe Berechnungen durchzuführen. Es entsteht so eine Art cloudbasiertes Rechenzentrum welches ein vielfaches der Rechenleistung von Supercomputern erbringen kann. Genau diese Leistung ist nun gefragt, um dem Coronavirus Herr werden zu können. Ich rufe daher alle steirischen Gamer auf, sich dem Projekt anzuschließen und die eigene Rechenleistung der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen.“