„Krone-Ponchos“ an fleißige Helfer gespendet

Noch reicht zwar der eigene Bestand der Wegwerf-Schürzen, doch bei einer längeren Corona-Krise drohen Engpässe. Um diese so klein wie möglich zu halten, hilft natürlich auch die „Krone“ und übergab 5000 Ponchos an Samariterbund und Rotes Kreuz in NÖ. „Durch solche Spenden ist sichergestellt, dass auch kurzfristige Ausfälle leicht kompensiert werden können“, so die beiden Rettungsorganisationen, die aber auch betonen: „Wir sind dankbar, wenn uns Patienten offen sagen, wenn sie bereits positiv getestet wurden oder mit infizierten Personen Kontakt hatten.“