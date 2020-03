Coronavirus: Falsche Tester wollen Geld

Auch aus der weltweiten Coronakrise versuchen Kriminelle Profit zu schlagen. So läuteten Skrupellose etwa an Wohnungstüren und behaupteten, im Namen des Roten Kreuzes Spenden zu sammeln. Andere boten sogar Tests auf das Virus an und verlangten danach Geld dafür! Das Rote Kreuz Steiermark hat daher Maßnahmen gesetzt.