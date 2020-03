Wer ein Intensivbett braucht, braucht es lange

Ständiger Austausch der Experten

Experten stehen in Österreich und international im Austausch, um die neuesten Erfahrungen zu besprechen. Das sei derzeit besonders wichtig, so Walter Hasibeder, Ärztlicher Leiter der Abteilung für Anästhesie und Operative Intensivmedizin am Krankenhaus Zams in Tirol: „Wir haben noch keine große Erfahrung mit dieser Krankheit. Sie ist keinesfalls zu vergleichen mit einer Influenza-Viruspneumonie.“