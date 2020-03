Bereits über 100 Corona-Tote in Österreich

Laut Angaben von Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer gab es in Österreich bisland 9125 positive Testergebnisse. Mittlerweile gibt es auch österreichweit mehr als 100 Todesopfer zu beklagen - laut aktuellem Stand Montagmittag sind es mittlerweile 113. Die Zahlen nach Bundesländern derzeit: 23 in Wien, 30 in Niederösterreich, drei im Burgenland, 24 in der Steiermark, neun in Oberösterreich, acht in Salzburg, 13 in Tirol, zwei in Kärnten und ein Todesfall in Vorarlberg.