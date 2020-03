Bernie Ecclestone: „Ich würde die WM ganz absagen“

„Wer soll dort hinfahren?“

Im Moment wäre der Saisonstart für 14. Juni in Montreal geplant, doch wie die „Krone“ von Student Robbie erfuhr, ist in Kanada Stand heute „das Abhalten von Großveranstaltungen mindestens bis Juni auf Eis gelegt“. Ecclestone: „Und danach soll in Frankreich, Österreich und Großbritannien gefahren werden. Wer soll dort hinfahren?“