Wien startet Schulfernsehen - mit Werner Gruber

Es sind wahrlich herausfordernde Zeiten, in denen sich Alt und Jung derzeit befinden. Denn aufgrund der Schließung von Schulen, Kindergärten, Geschäfte und vieler weiterer Institutionen heißt es derzeit für nahezu jedermann: Bitte zu Hause bleiben! Damit allerdings das Lernen und Weiterbilden trotz Coronavirus-Krise nicht zu kurz kommt, werden Eltern und Schüler, so gut es geht, unterstützt. So startet ab Montag auf dem Wiener Stadtfernsehsender W24 das Schulfernsehen, mit niemand Geringerem als Physiker Werner Gruber.