Lenker in Klagenfurt doppelt schneller als erlaubt

Viele Menschen müssen in diesen Tagen zuhause bleiben. Das bedeutet auf der anderen Seite viele fast leergefegte Straßen. Einige Autofahrer scheinen das zum Rasen zu nutzen. Die Polizei kontrolliert daher verstärkt die Geschwindigkeit. So erwischte es am Sonntag einen Autofahrer in Klagenfurt. Er fuhr doppelt so schnell als erlaubt.