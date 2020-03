„Alle Pferde sind für mich gleich viel wert!“

An diesem Wochenede folgte dann der nächste Schock: Nach einem „Steirerkrone“-Bericht brach ein Shitstorm über Puck herein, dass für ihn „sowieso nur seine Turnierpferde zählen würden“. Worte und Sätze, die den 47-Jährigen und seine Frau Katrin hart treffen. „Für uns sind alle Pferde gleich viel wert - ganz egal ob es ein Turnierpferd oder ein Einstellpferd in seinem Lebensabend ist! Für uns sind alle Pferde wie Familienmitglieder. Wir haben Jahre und auch viele schöne Momente mit ihnen verbracht“, betont Puck, der sich von den bösen Vorwürfen tief getroffen zeigt. Für ihn haben die Pensionspferde (eingestelltes oder am Reitstall untergebrachtes Pferd und nicht wie irrtümlich verwechselt, pensionierte) dieselbe Wichtigkeit wie seine Sportpferde!