Stallkomplex brannte nieder: „Große Tragödie“

Das sind Bilder, die man nicht so schnell vergisst! Diese Woche brannte der Stallkomplex des Reitclubs Bergmühle in Leibnitz bis auf die Grundmauern nieder. „Binnen weniger Minuten ist alles in Vollbrand gestanden“, ist Springreiter Gerfried Puck noch immer schwer geschockt. „Eine große Tragödie!“