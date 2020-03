„Es gibt keinen Politiker, der eine Lösung findet“

Manche Philosophen sehen die Pandemie als Reinigungsprozess der Erde.

So dramatisch würde ich es nicht sehen. Ich bin ja kein Experte. Wenn ich fünf Virologen anhöre, höre ich fünf verschiedene Antworten. Wenn sich nach einer Woche die ‘Zeit im Bild‘ eher mit den wirtschaftlichen Auswirkungen als mit den gesundheitlichen beschäftigt, deutet das daraufhin, dass es eher eine Reinigung in anderen Bereichen gibt. Dass man einen vernünftigen Weg finden muss oder soll, sagen tausend Mal gescheitere Leute als ich ja schon seit Jahrzehnten. Mit einer Überbevölkerung wird es keine friktionsfreie Lösung für das Ganze geben. Dass es Betriebe gibt, die so schlecht wirtschaften... Ein Freund von mir ist Innungschef: An dem Tag, an dem die Maßnahmen verlautbart wurden, war er zufällig im Büro. Da haben Leute im Minutentakt angerufen, die sich fragen, wie sie überleben sollen. Was macht man, wenn man zwei Wochen krank ist?