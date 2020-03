Notfallmodus: Dürfen wir im Sommer das Meer sehen?

Wiens Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) will, dass der Bund Wiener Parks wieder öffnet. Und Sie?

Gerade in urbanen Zentren wie Wien leben viele in 50-Quadratmeter-Wohnungen, haben oft keinen Garten oder keinen Balkon. Der Wunsch ist also nachvollziehbar. Wir reden nächste Woche in der Regierung über die Frage, ob wir da einen Schritt setzen können.