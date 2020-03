Härtefallfonds: Bereits 46.000 Anträge eingelangt

Haimbuchner: „Skandal“

Kritik an den Anspruchskriterien kommt auch vom Vize-Bundesparteiobmann der FPÖ und stellvertretendem Landeshauptmann von Oberösterreich, Manfred Haimbuchner. Personen mit Mehrfachversicherung in der Kranken- und/oder Pensionsversicherung könnten keine Gelder aus dem Härtefallfonds für Selbstständige beziehen. „Das ist ein Skandal“, so der FPÖ-Politiker. Besonders häufig betroffen sind davon unter anderem auch Berufsgruppen wie Sprachlehrer, Künstler oder Texter verschiedener Branchen sowie Journalisten. Auch Einpersonenunternehmen mit Nebenerwerb über der Geringfügigkeitsgrenze seien ausgeschlossen, kritisiert er.