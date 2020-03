„Sogar das Wasser brennt mir beim Kochen an!“

Er scheint in der Jahrhundert-Mannschaft der Wiener Austria auf - brachte es auf 63 ÖFB-Teameinsätze und erzielte dabei elf Tore. Erst kürzlich versuchte er sich am Parkett bei Dancing Stars. Leider kam ihm da der Coronavirus in die Quere. Die Rede ist natürlich von Andy Ogris! Im Talk mit Marco Cornelius erzählt er uns sogar von seinen Kochkünsten. Die sind aber noch ausbaufähig...