Nahversorger setzen auf digitalen Handel

Wohin mit unseren Produkten? Eine Frage, die wegen der geschlossenen Geschäfte vielen heimischen Unternehmern unter den Nägeln brennt. Auf der anderen Seite fragen sich auch Kunden, woher sie nun bestimmte Waren bekommen sollen. Die Ausgangslage ist also nicht die schlechteste, die große Aufgabe liegt in der Vernetzung von Angebot und Nachfrage. Genau hier kommt die Landeswirtschaftsagentur Ecoplus zum Zug. Als Speerspitze der niederösterreichischen Digitalisierungsoffensive kennt man sich hier mit den Informationsfluss im Internet aus - und bietet Firmen nun eine Plattform, ihre Angebote digital feilzubieten. Der Start der Initiative liegt gerade einmal eine Woche zurück, an die tausend Unternehmen sind bereits mit an Bord. „Auch von den Kunden wird das Service gut angenommen“, so Johanna Mikl-Leitner. 53.000 Zugriffe seien mittlerweile gezählt worden, betont die Landeshauptfrau: „Jetzt ist es wichtig, dass dieser Trend anhält und wir so dafür Sorge tragen, dass unsere wichtigen Nahversorger die Krise durchstehen können.“