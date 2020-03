Corona: Rotes Kreuz bittet um einen fairen Umgang

9 Uhr: Was tun, wenn das Geld für Heizung oder Miete fehlt, wenn eine Delogierung droht oder es Fragen gibt im Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum? Gerade in Problemsituationen tun sich Betroffene oft schwer, tabuisierte Themen direkt anzusprechen. Um den Einstieg in professionelle Beratung zu erleichtern, bietet die Caritas Steiermark ab sofort auch Hilfe über das Internet an. Unter https://www.caritas-steiermark.at/onlineberatung/ werden Fragen professionell beantwortet oder die Betroffenen bei Bedarf an andere Einrichtungen weitervermittelt. Die Webadresse ist erreichbar über jedes internetfähige Gerät -mittels Laptop, Netbook, Stand-PC oder Handy.