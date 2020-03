1450-Hotline: Anfängliche Probleme für Mitarbeiter

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitshotline 1450 in Wien haben ihre Arbeitsbedingungen kritisiert. So habe es etwa zu wenige Headsets gegeben, auch die Reinigung oder die Desinfektionsmaßnahmen seien nicht im nötigen Ausmaß erfolgt, hieß es in medial geäußerten Vorwürfen. Ein 1450-Sprecher gestand Schwierigkeiten zum Auftakt ein.