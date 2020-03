Carpendales: Fesselspiele in der Corona-Quarantäne

Die Rache dafür folgte aber auf dem Fuß. Denn schon wenige Stunden später war Annemarie am Zug, die einfach mal zu frechen Fesselspielen griff. Ein Schelm, wer da jetzt an Unanständiges denkt! Denn gut eingewickelt und mit Karton am Kopf musste der 43-Jährige in der Ecke sein Dasein fristen, während die Moderatorin genüsslich ein Eis löffelte. „ ... endlich Ruhe im Karton“, kommentierte die TV-Beauty kess und markierte das Posting mit Hashtags wie #overandout, #klappezuaffetot und #revanche.