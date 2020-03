Ö3-Stars Kratky und Knoll sind jetzt „fix zamm“

Um den Sendebetrieb sicherzustellen, nimmt Hitradio Ö3 ab Donnerstag einen eigens errichteten Isolationsbereich in Betrieb. Sobald alle medizinischen Checks absolviert sind, sind dann 22 Ö3ler „fix zamm“ - und zwar zwei Wochen lang, 24/7, in einer WG in den Ö3-Studios Heiligenstadt. Das teilte der Sender in einer Aussendung mit.