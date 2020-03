Huawei P40 (Pro): Foto-Smartphone ohne Google

Auf den ersten Blick ebenfalls sehr gut: Das helle und kontraststarke OLED-Display in Huaweis neuer P-Serie. Schärfe, Farb- und Schwarzdarstellung sowie seitliche Ablesbarkeit sind tadellos, Gamer freuen sich über einen 90-Hertz-Modus. Beim Pro-Modell ist der Bildschirm ein wenig, aber glücklicherweise nicht so stark über die Kante gezogen, dass es dem Handling schaden würde. Bei beiden Modellen ist die Frontkamera in einem recht großen Loch im Display untergebracht.