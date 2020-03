Autodiebe in Alpenstraße gefasst

Zu der Auseinandersetzung auf dem Parkplatz kam es schon am späten Sonntagabend: Ein Bosnier (39) wurde von dem 31-jährigen Landsmann attackiert, der schließlich mit dem Auto des 39-Jährigen davonraste. Montag früh tauchte der 31-Jährige plötzlich mit drei Freunden bei der Wohnung eines Bekannten in Salzburg-Parsch auf und drohte ihm. Am Vormittag wure eine Polizeistreife aus Anif dann auf den gestohlenen Pkw aufmerksam: In der Salzburger Alpenstraße war Endstation. Der 38-jährige Begleiter des amtsbekannten Bosniers hatte trotz aufrechten Waffenverbots ein Messer dabei. Beide Männer sind in Haft.