Alec Baldwin: So lang ließ er Hilaria zappeln

Alec Baldwin (61) hat seine Ehefrau Hilaria erst sechs Wochen nach dem ersten Treffen geküsst. „Erst sagte er mir all die Sachen, wie ,Ich werde dich heiraten‘, ,Ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen‘, ,Wir werden viele Kinder haben‘, nur um mir am Ende des Abends die Hand zu schütteln“, sagte Hilaria Baldwin (36) in der Show der Komikerin Ellen DeGeneres.