Sportminister Kogler ist für Olympia-Verschiebung

Verschoben sollen aber auch die Paralympics werden. Der Deutsche Behindertensportverband richtete am Montag eine entsprechende Forderung an das Internationale Paralympische Komitee (IPC). Auch das Österreichische Paralympische Committee (ÖPC) rechnet mit einer Verschiebung. „Ich nehme an, dass es zur Verschiebung kommen wird, aber es bleibt abzuwarten, was das IOC und das IPC beschließen werden“, sagte Präsidentin Rauch-Kallat am Montag. Die Paralympics sollen von 25. August bis 6. September in Tokio stattfinden.