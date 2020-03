Im Gnadenort Mariazell ist die Stille eingekehrt

In Mariazell steht das Leben still, die Coronavirus-Krise hat Auswirkungen wie in ganz Österreich: menschenleere Straßen, geschlossene Geschäfte und Hotels, in den Lebensmittelläden kaum Kunden. Auch die berühmte Basilika ist leer. Noch ist es touristisch keine Katastrophe - doch Anfang Mai beginnt im Gnadenort die Pilgersaison.