Oliver Pocher wahrscheinlich mit Corona infiziert

Während sich der TV-Komiker bereits in Quarantäne begeben hat, ärgert er sich das sorglose Verhalten vieler Menschen in der Coronakrise, Sein Unmut trifft nun vor allem Influencer, die aus seiner Sicht weitermachen wie bisher und weiterhin ins Restaurant gehen wollen oder zum Friseur: „Ich verstehe es nicht“, sagte Pocher in zwei Videos, die er am Donnerstag auf Instagram teilte.