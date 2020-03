Brief an Trump: Bald 25 Mio. Kranke in Kalifornien

Nun nehmen auch die USA unter Präsident Donald Trump die Coronavirus-Pandemie ernst und warnen ihre Bürger vor sämtlichen Reisen ins Ausland. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom rechnet mit allein über 25 Millionen Coronavirus-Infektionen in dem US-Westküstenstaat. Knapp 60 Prozent der Bevölkerung könnten sich in den nächsten acht Wochen mit dem Erreger SARS-CoV-2 anstecken, schrieb Newsom in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an Trump. Dieser wiederum attackierte China wegen der Coronavirus-Krise erneut: Die Welt zahle derzeit einen „sehr hohen Preis“ für mangelnde Transparenz der chinesischen Regierung zu Beginn des Ausbruchs, sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.