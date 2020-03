Premiere: Erste Verurteilungen per Videokonferenz

Die derzeitige Situation erfordert auch von der Justiz Flexibiltät. Mittels Verordnung des Ministeriums wurde die Möglichkeit geschaffen, Strafverhandlungen per Videokonferenz durchzuführen. Nun ist es im Salzburger Justizgebäude zu ersten Verurteilungen gekommen: So saßen heute, Donnerstag, im Verhandlungssaal 208 die Richterin, der Staatsanwalt und der Verteidiger beisammen. Der Angeklagte, ein Salzburger (24), wurde per Videokonferenz aus der Justizanstalt Puch zugeschaltet. Gewalt-Delikte und Drohungen gegen seine Frau waren die Vorwürfe. Er gestand, die Richterin verhängte eine teilbedingte Haftstrafe von 15 Monaten - eines davon unbedingt. Bereits am Vortag, Mittwoch, kassierten auch zwei Einbrecher per Video-Schalte Haftstrafen.