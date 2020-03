Medizin sucht mit Hochdruck Mittel gegen Covid-19

Versuche mit Malaria-Medikament

So wollen etwa Tübinger Mediziner im Kampf gegen Corona-Erkrankungen das Medikament Chloroquin testen. Bereits in der kommenden Woche soll mit einer Studie an Menschen begonnen werden. Chloroquin ist eigentlich ein Medikament gegen Malaria. Es wirke aber auch gegen viele Viren, sagen die Forscher. Auch gegen SARS-CoV-2, wie zumindest Versuche im Reagenzglas zeigten.