Diebe nahmen auch Gartenmöbel von Hotel mit

Böse Überraschung in der kürzlich eröffneten Donau Lodge in Ybbs, Bezirk Melk. Während die vorschriftsmäßige Schließung wegen der Corona-Pandemie vorbereitet wurde, drangen Unbekannte in das Gelände ein und stahlen teure Gartenmöbel. Das Entsetzen bei den Hoteliers Karin und Ernst Gruber-Rosenberger ist groß.