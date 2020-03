„Ältere Generation hat Angst vor Einsamkeit“

Warum ist es grundsätzlich so schwer, sich an Verbote oder Empfehlungen zu halten, auch wenn die Einhaltung das eigene Leben retten kann?

Dies lässt sich besonders im Gesundheitsbereich häufig beobachten. Viele Empfehlungen in Bezug auf Ernährung, Bewegung, etc. werden zwar gehört, aber oft nicht umgesetzt. Die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung setzt sich hier oft gegenüber den langfristigen gesundheitsschädlichen Konsequenzen durch.