Venetiens Präsident für Handy-Bewegungsprofile

Auch in Österreich und Israel hat man zuletzt von der Handy-Überwachung zur Erstellung von Bewegungsprofilen Gebrauch gemacht. Während der israelische Geheimdienst jedoch dazu autorisiert wurde, rund um die Uhr den Aufenthaltsort jedes Handynutzers in Israel zu orten, betont man beim heimischen Mobilfunkanbieter A1, in den Bewegungsprofilen die Nutzer lediglich in Zwanzigerschritten zu erfassen, sodass keine Rückschlüsse auf Einzelne oder kleine Menschengruppen gezogen werden könnten. Die Vorgehensweise entspreche der Datenschutzgrundverordnung.