Die „Einkaufs-Meister“

„Jetzt heißt es anzupacken und Solidarität zu zeigen - ab Montag können sich ältere Menschen der Region Kapfenberg und Umgebung, beziehungsweise Aflenz, bei uns melden und wir nehmen ihnen ihre Einkäufe ab, liefern direkt nach Hause. Das soll ganz unproblematisch und rasch funktionieren, unsere jungen Spieler haben sich bereit erklärt das gerne zu machen. Mit an Bord sind auch unsere Partner: Das Autohaus Fürstaller stellt die Autos zur Verfügung, wie auch die Firma MIWAS. Wir kommen direkt zu den Menschen, die uns anrufen oder sich per Mail melden. Wir möchten in unserer Stadt und der näheren Umgebung helfen, wo wir können - das Ganze natürlich kostenlos!“