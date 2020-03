EM-Testschlager Wales gegen Österreich abgesagt!

Kommando zurück - der für 27. März in Swansea angesetzt gewesene EM-Testschlager Wales gegen Österreich findet wegen des Coronavirus nicht statt! Wie der ÖFB mitteilte, wurde man Freitagmittag vom walisischen Verband von der Absage in Kenntnis gesetzt. Immerhin: Laut ÖFB soll das Testmatch gegen die Türkei am 30. März im Wiener Happel-Stadion wie geplant als „Geisterspiel“ stattfinden. Angesichts der Entwicklungen könne sich das aber stündlich ändern ...