Steirische Gastronomen müssen zusperren

Notbremse am Schloßberg

Auswirkungen der von der Bundesregierung gesetzten Maßnahmen spürt man auch in der Landeshauptstadt. “Wir haben leider die Notbremse ziehen müssen„, sagt etwa Christof Widakovich vom Grossauer-Imperium. So werden das Schlossberg Restaurant und das Veranstaltungszentrum ab Montag geschlossen sein. “Bei den Veranstaltungen haben wir 99 Prozent Stornierungen - wir haben deshalb einfach reagieren müssen.„ 80 Mitarbeiter wurden in den Urlaub geschickt - ein Teil musste sogar abgemeldet werden (mit Wiedereinstellungsbestätigung). Der Biergarten am Schloßberg hat dafür ab heute geöffnet.