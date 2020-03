Juwelier-Blitzeinbruch: Wertvoller Schmuck geklaut

Mit beispielloser Aggressivität und Beharrlichkeit hatten die Täter ihr verbrecherisches Ziel erreicht. Denn sowohl die Auslage als auch die Eingangstüre lagen in tausend Splittern, als die Polizei kurz nach Alarmauslösung am Tatort eintraf. Gleich mehrere aus dem Schlaf gerissene Anrainer in der historischen Innenstadt hatten angesichts des für diese Tageszeit ungewöhnlichen Lärms in der Schlossergasse per Notruf die nicht weit entfernte Exekutive auf den Plan gerufen.