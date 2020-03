3. Saisonsieg für Stoch ++ Aschenwald auf Platz 6!

Während der Tiroler im Aufwind war, haderte Gregor Schlierenzauer mit den Bedingungen. Am Schauplatz seines 53. und bisher letzten Sieges (6.12.2014) landete der 30-Jährige unmittelbar hinter Michael Hayböck (16.) und Kraft mit 126 und 129 Metern an der 18. Stelle. „Ich habe die technischen Sachen gut umgesetzt, aber wenn man nicht das nötige Glück hat, ist man chancenlos“, erklärte der Tiroler. Kraft landete bei 121,5 und 133 Metern, bei ihm war aber im ersten Durchgang nicht nur der Wind schuld an der geringen Weite. „Die Sprünge waren brav, etwas spät am Tisch, der letzte Zacken zum Risiko hat gefehlt. Das gelingt nicht jeden Tag“, sagte der Pongauer, ärgerte sich aber doch. „Das muss ich mir noch anschauen. Das kann passieren, soll aber nicht.“