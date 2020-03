Trafik-Überfall war eine „Dummheit“

Es war eine „dumme Tat“, da sind sich alle Personen im Verhandlungsaal 401 des Salzburger Landesgerichtes einig: Beim Prozess ging es um einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Trafik in Salzburg-Maxglan. Am 26. November hatten sich zwei junge Männer (22, 23) entschlossen, das Lokal zu überfallen. Jeweils mit einer Gaspistole und einer Softgun betraten sie abends das Lokal. Beide Vermummten bedrohten die Angestellte, einer schrie: „Tu das Geld her, nur die Scheine“. Doch der andere war nervöser, drückte sogar „unabsichtlich“ ab. Jetzt vor der Richterin zeigen sich beide Vorbestraften reuig, entschuldigten sich mehrfach - auch direkt beim Opfer. Urteile: 4 Jahre Haft für den 22-Jährigen, zwei Jahre für den 23-Jährigen. Teils nicht rechtskräftig.