Er weiß nicht, wie er seine 100 Mio. ausgeben soll

Für Sandler gehalten

In New York wurde er sogar einmal für einen Sandler gehalten. Er erzählte in der „Graham Norton Show“, er hatte sich vor einem Shop mit dem Hund seiner Freundin auf den Boden gesetzt, als diese Einkaufen ging. Ein gutherziger Fremder ging zuerst an ihm vorbei, kam dann zurück, und steckte ihm mit den Worten, „hol dir einen Kaffee, Kumpel“, fünf Dollar zu. „Ich sollte mich wohl öfter rasieren“, so Radcliffe.