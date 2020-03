Dreiköpfige Familie ging in Wels auf Beutezug

Am 4. März gegen 14.30 Uhr bemerkte der Ladendetektiv eines Welser Supermarktes, wie ein Mann mit seiner Gattin und dem gemeinsamen Sohn Lebensmittel und Kopfhörer stahlen. Der Mann hatte die Waren in einen Nierengurt unter seiner Kleidung versteckt. Die Frau flüchtete mit dem Sohn noch vor der Anhaltung durch den Ladendetektiv. Dieser erwischte jedoch den Mann, ein 42-jähriger Rumäne. Die herbeigerufenen Polizisten fanden im Pkw des 42-Jährigen weitere gestohlene Gegenstände, die sie Diebstählen bei weiteren Geschäften in Wels zuordnen konnten.