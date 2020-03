Svazek fordert Abbruch der Türkei-Verhandlungen

Marlene Svazek (FPÖ) will, dass die EU-Beitrittsverhandlungen der Türkei, wegen der derzeitigen Situation an der griechischen Grenze, abgebrochen werden. Einer drohenden Migrationskrise will sie damit entgegenwirken und stellt sogar einen Antrag im Salzburger Landtag - für „ein starkes gemeinsames Zeichen.“