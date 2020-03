900 Corona-Anrufe bei der 24-Stunden-Hotline 1450

Am 18. März 2019 ging die telefonische Gesundheitsberatung 1450 in Oberösterreich in Betrieb. Das Jubiläum wird vom Coronavirus dominiert. Denn die 24-Stunden-Hotline, die vom Roten Kreuz betrieben wird, ist erste Anlaufstelle und Lotse für Menschen, die befürchten, vom Coronavirus infiziert zu sein. 900 Anrufer zum Coronavirus wurden in den letzten zwei Wochen gezählt, 100 Personen mit typischen Symptomen wurden herausgefiltert. „Bei diesen Verdachtsfällen konnten wir mit 1450 dafür sorgen, dass sie nicht in die Ordinationen oder Ambulanzen gelangen. Sie konnten zu Hause getestet werden“, so Thomas Märzinger vom Roten Kreuz. Gesundheitsreferentin LH-Vize Christine Haberlander appelliert an die Anrufer: „Die Handlungsanleitungen von 1450 unbedingt befolgen!“