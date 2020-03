Hopp-Transparente, 50+1, Rapid: So denkt Peschek

Wortbruch des DFB

Offenbar solidarisierten sich derzeit verstärkt zahlreiche deutsche Fanszenen und es sollte auf provokante Art und Weise mit dem verursachenden „Wortlaut“, der zum Wortbruch des DFB geführt hat, nämlich Kollektivstrafen nicht mehr anzuwenden, protestiert werden. In diesem Zusammenhang interpretiere ich das Spruchband im Block West am vergangenen Sonntag als zugespitzten Aufruf zu einer Versachlichung der Diskussionen und für weniger Polemik. Auf der sachlichen Ebene geht es letztlich um die Sorge und um die Frage, wohin entwickelt sich der Fußball? Es gibt Anliegen, die ich teile: Die Ablehnung vieler Fans gegen die Abschaffung von 50+1 und von Investoren, die letztlich immer an Rendite interessiert sind und dabei oftmals auf die Identität und Kultur eines Vereins keine Rücksicht nehmen, sowie von Kollektivstrafen. Auch die Forderung nach fanfreundlichen Ankickzeiten, der Beibehaltung von Stehplätzen und leistbaren Tickets, einer legalen und sicheren Verwendung von Pyrotechnik, sowie die Bewahrung der Traditionen und Werte auf Basis der Sicherstellung der Mehrheitsanteile in den Kapitalgesellschaften der Klubs. Diese Sorgen müssen ernstgenommen werden, persönliche Beleidigungen sind selbstverständlich abzulehnen, eine differenzierte Diskussion ist notwendig.