Spanische Firma stellt Steaks mit 3D-Drucker her

Steaks sollen in Restaurants angeboten werden

Noch heuer sollen die Steaks aus dem 3D-Drucker in ausgewählten Restaurants in Spanien und Italien angeboten werden, schon im kommenden Jahr will man in größerem Umfang für den Massenmarkt produzieren.

Die Herstellung eines 100-Gramm-Steaks koste zurzeit knapp drei Euro - was in etwa dem Preis eines Rindersteaks im Supermarkt entspricht. Die Firma plant, 2021 eine Pilotanlage in Betrieb zu nehmen, mit der in der Stunde rund 50 Kilogramm Steaks produziert werden können.