Grüne vermissen wirksame Maßnahmen des Landes

Bökers Eindruck, die Mängel in Windischgarsten seien der Gemeindeaufsicht bei der Prüfung im Jahr 2018 entgangen, kann nach einem Blick in den Prüfbericht nicht aufrecht erhalten werden – wir berichteten am Sonntag über die darin enthaltenen Kritikpunkte, die den Prüfungsausschuss der Gemeinde gar schon seit 2015 beschäftigt haben.